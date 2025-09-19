Μεγάλη φωτιά στην Αντιά Καρύστου – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα (Εικόνα)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αντιά Καρύστου το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9).

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντιάς Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 58 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Έχουν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Από αέρος συμβάλουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.