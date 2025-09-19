Μεγάλη φωτιά στην Αντιά Καρύστου – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα (Εικόνα)
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αντιά Καρύστου το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9).
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο.
Έχουν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Από αέρος συμβάλουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις