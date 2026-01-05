Με τι καιρό θα γιορτάσουμε τα Θεοφάνια: 20άρια, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές (χάρτης)

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού ανήμερα των Θεοφανίων, με λασποβροχές, ισχυρούς νοτιάδες και άνοδο της θερμοκρασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, λασποβροχές κατά τόπους αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 08/01, κυρίως στα δυτικά και βόρεια καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη συνέχεια λασποβροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. Από το πρωί της Πέμπτης 08/01 οι λασποβροχές θα περιοριστούν στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και έως το βράδυ θα σταματήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά με κίτρινο και καφέ χρώμα οι περιοχές που αναμένονται κατά τόπους λασποβροχές και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης το πρωί της Τρίτης 06/01.

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του νότιου Ιονίου, δεν θα πραγματοποιήθουν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries» δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05 και από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40. Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00, καθώς και από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος-Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη-Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια.

Επιδείνωση του καιρού

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες με θυελλώδεις νοτιάδες, αυξημένο κυματισμό και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα με σταδιακή μεταβολή από την Πέμπτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυροί έως θυελλώδεις νοτιάδες, βροχές και αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, το οποίο θα διατηρηθεί έως και τα μέσα της εβδομάδας.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο, προκαλώντας έντονο κυματισμό και τοπικές δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα, Δευτέρα, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα και βροχές, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στη βόρεια χώρα και στο ανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βορειοδυτικά, κυρίως σε Ήπειρο, Κέρκυρα και δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 19 με 20 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και τα ανοιχτά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιά με ασθενείς βροχές, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως τους 15 με 16 βαθμούς.

Ο καιρός ανήμερα των Θεοφανίων

Την Τρίτη 06/01 ανήμερα των Θεοφανίων αλλά και την Τετάρτη αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρο, δυτική Στερεά, Ιόνιο και βορειοδυτική Πελοπόννησο), καθώς και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι νοτιάδες θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο στα νότια, με τη βόρεια Κρήτη να καταγράφει τιμές έως και 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται η έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για τις περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα.

Από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με πτώση της θερμοκρασίας και είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών. Η μεταβολή αυτή αναμένεται να φέρει χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.