Μαζικές καύσεις υπολειμμάτων καλλιεργειών «πνίγουν» τη Λαμία στους καπνούς (Φωτογραφίες)

Η Λαμία πνίγηκε σήμερα στους καπνούς, καθώς δεκάδες αγρότες προχώρησαν σε μαζικές καύσεις υπολειμμάτων καλλιεργειών, μετατρέποντας την πόλη σε ένα γκρίζο πέπλο ομίχλης και στάχτης.

Οι αγρότες, θεωρώντας τη σημερινή μέρα ως την τελευταία ευκαιρία πριν από τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις της Τρίτης, άναψαν φωτιές κατά μήκος του Σπερχειού ποταμού, μέχρι και τις εκβολές του στον Μαλιακό κόλπο.

Ωστόσο, η έλλειψη ανέμου εγκλώβισε την πόλη στους καπνούς, με αποτέλεσμα ο καπνός να μην διαλυθεί και η ατμόσφαιρα να παραμείνει πνιγηρή κάτω από πυκνά νέφη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι καπνοί έφτασαν ακόμη και πάνω από τα Γαλανέικα, ενώ σε πολλές συνοικίες, όπως στον Άγιο Λουκά και τον Προφήτη Ηλία, η ορατότητα μειώθηκε δραματικά και η μυρωδιά του καμένου ήταν έντονη.

Οι κάτοικοι ευελπιστούν τώρα ότι η επερχόμενη βροχή θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα και θα απαλλάξει προσωρινά την πόλη από το αποπνικτικό νέφος.

Δείτε φωτογραφίες: