Μαρούσι: Τρεις συλλήψεις στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια ελέγχων για αγώνα

Κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.» στο Μαρούσι, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τις αστυνομικές δυνάμεις, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 43, 41 και 35 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α./Δ.Α.Β.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη 35χρονη να κατέχει μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ακόμα, στην κατοχή του 41χρονου και του 35χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 καπνογόνα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.