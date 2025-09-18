Μαρκόπουλο: Συνελήφθη ιερέας που έβαλε φωτιά δίπλα σε βίλα με πισίνα

Στη σύλληψη ενός ιερέα που έβαλε φωτιά σε βίλα με πισίνα στο Μαρκόπουλο προχώρησαν οι Αρχές την Τετάρτη 17/9.

Συγκεκριμένα, ο ιερέας σε ναό των Αθηνών βρέθηκε από τις κάμερες δίπλα σε βίλα με πισίνα και έβαλε φωτιά, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 €.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.