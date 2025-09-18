Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρκόπουλο: Συνελήφθη ιερέας που έβαλε φωτιά δίπλα σε βίλα με πισίνα

Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 €

DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός ιερέα που έβαλε φωτιά σε βίλα με πισίνα στο Μαρκόπουλο προχώρησαν οι Αρχές την Τετάρτη 17/9.

Συγκεκριμένα, ο ιερέας σε ναό των Αθηνών βρέθηκε από τις κάμερες δίπλα σε βίλα με πισίνα και έβαλε φωτιά, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 €.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

