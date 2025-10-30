Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρκόπουλο: Συνελήφθη 23χρονος που λήστεψε βενζινάδικο απειλώντας τον υπάλληλο με taser

Αναζητείται ο συνεργός του

DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:02

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας ληστεία με συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης «taser» σε πρατήριο υγρών καυσίμων που έλαβε χώρα ξημερώματα της Δευτέρας (27-10-2025) στην περιοχή του Μαρκόπουλου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Δευτέρας (27-10-2025) στην περιοχή του Μαρκόπουλου, για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο συνεργός του ο οποίος αναζητείται.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η εμπλοκή τους στην εν λόγω ληστεία.

Ειδικότερα, ξημερώματα της Δευτέρας (27-10-2025), ο συλληφθείς μαζί με τον συνεργό του εισήλθαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Μαρκόπουλου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με την απειλή χρήσης συσκευής ηλεκτρικής εκκένωσης «taser», αφαίρεσαν από τον υπάλληλο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγαν.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός πως προκειμένου να αποτρέψουν την έγκαιρη ενημέρωση της Αστυνομίας από τον υπάλληλο, αφαίρεσαν τόσο το κινητό του τηλέφωνο, όσο και την τηλεφωνική συσκευή της επιχείρησης.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 23χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • η συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης και ο ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της ληστείας,
  • σπρέι πιπεριού,
  • μικροποσότητα κάνναβης,
  • γεμιστήρας,
  • πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων,
  • βαλιτσάκι αποθήκευσης και μεταφοράς όπλου,
  • μεταλλικό τμήμα πυροβόλου όπλου (κλείστρο) και
  • -33- φυσίγγια.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ο 23χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

