Marfin: Στον ανακριτή σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα καταθέσουν μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών

Επί ποδός… μάχης βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο αντιεξουσιαστικός χώρος, εν αναμονή της εκ νέου προσαγωγής ενώπιον του εισαγγελέα, των τριών ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή στην δολοφονική επίθεση με βόμβες μολότοφ στην τράπεζα Marfin, στις 5 Μάιου του 2010. Εδώ και ημέρες, ειδικές υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώνουν μεγάλη διαδικτυακή κινητικότητα από άτομα του αναρχικού χώρου, με καλέσματα για συγκεντρώσεις, αλληλεγγύης για τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην δολοφονία, τριών εργαζομένων που βρίσκονταν μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου, όταν πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Αναβάθμιση κατηγορητηρίου και συγκέντρωση αλληλεγγύης

Το πρωί της Τρίτης (13/10) οι τρείς κατηγορούμενοι στην υπόθεση του εμπρησμού της Marfin, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Αναμένεται να δώσουν εκ νέου καταθέσεις μετά για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Οι κατηγορίες που ασκήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας είναι περί ατομικών τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τον εμπρησμό του κτιρίου της Marfin. Με ανάρτηση του σε ιστόποτο αντιεξουσιαστικων ιδεών, η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται από τα άτομα του χώρου, ως «μεθόδευση» που «μεταφέρει την αρμοδιότητα της δίκης εκτός ενός μικτού ορκωτού δικαστηρίου, σε ένα δικαστήριο, με επαγγελματίες δικαστές και με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά». Οι αντιεξουσιαστές προγραμματίζουν συγκέντρωση «αλληλεγγύης» για τους τρεις κατηγορουμένους στις 10:00 το πρωί με τους επιτελείς της Ελληνικής Αστυνομίας, να προγραμματίζουν μέτρα τάξης, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν έκτροπα στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης της 46χρονης

Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι συνήγοροι υπεράσπισης της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται πως συμμετείχε στην δολοφονική επίθεση στην τράπεζα της Marfin, η οποία διέμενε στην Αγγλία και πλέον είναι κρατούμενη των φυλακών Κορυδαλλού, είχαν καταθέσει αίτημα για την αποφυλάκιση της. Σε ανακοίνωση μάλιστα του συνηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, τονίζοντας πως, «χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ’ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται». Η απάντηση του δικαστικού συμβουλίου, ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Το δικαστικό συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και τη διαπιστωμένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της ΕΛΑΣ αδυναμία ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα βίντεο και τις φωτογραφίες.

«Δεν συμμετείχα στην επίθεση»

Από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη, μέσω των συνηγόρων της αρνείται κάθε εμπλοκή της στην υπόθεση. Για αυτό άλλωστε, όπως αναφέραν άτομα του περιβάλλοντος της, θέλησε να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί και δεν αξίωσε την μη έκδοσή της από την Μεγάλη Βρετανία, όπου ζει και εργάζεται. Αστυνομικές πηγές πάντως τόνιζαν, πως «η 46χρονη έχει αποτυπωθεί να συμμετέχει στις προπαρασκευαστικές ενέργειες, να εκτοξεύει βόμβες μολότοφ κατά της τράπεζας και στην συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο, μέσα στο όχλο των διαδηλωτών». Σημειώνεται πως η 46χρονη, φέρεται να απεικονίζεται σε φωτογραφικό υλικό που εντοπίστηκε το 2020 σε γιάφκα γνωστού αντιεξουσιαστή, με τον οποίο φέρεται να ταξίδεψε από την Χίο στην Τουρκία, στις 29 Σεπτεμβρίου του 2007.

Tο χρονικό της σύλληψης

Η 46χρονη γυναίκα, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπου εργαζόταν, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol. Ενώπιον του Δικαστηρίου του Westminster αποδέχθηκε την έκδοσή της στην Ελλάδα, παραιτούμενη από κάθε ένδικο μέσο και υπογράφοντας δήλωση ότι δεν θα ανακαλέσει την απόφασή της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για μία από τις δύο γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα των δραστών που εξαπέλυσε την φονική επίθεση με τους τρεις νεκρούς κατά της Marfin. Μαρτυρία εργαζόμενης της τράπεζας την εμφανίζει να προτρέπει τους συνεργούς της φωνάζοντας: «κάψτε τους».