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Marfin: Συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων στους τρεις κατηγορούμενους

Θα οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή

Marfin: Συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων στους τρεις κατηγορούμενους
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:21

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση εμπρησμού της Marfin, καθώς ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα.

Η άσκηση συμπληρωματικής δίωξης που ζήτησε από την Εισαγγελία η ανακρίτρια αφορά το αδίκημα του 187Α του ΠΚ που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα.

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   Οι τρεις κατηγορούμενοι αύριο αναμένεται να λάβουν προθεσμία ώστε να ενημερωθούν επί του νέου κατηγορητηρίου και να προετοιμάσουν την άμυνα τους.

   Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών, η ανάκριση θα περατωθεί. Η υπόθεση θα εισαχθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο με βούλευμα του θα κρίνει αν θα παραπέμψει ή όχι την υπόθεση σε δίκη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

   Η υπόθεση του εμπρησμού, που κόστισε την ζωή τριών υπαλλήλων μεταξύ των οποίων και έγκυος γυναίκα, άνοιξε εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης το περασμένο καλοκαίρι μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ψηφιακών ευρημάτων από τις διωκτικές αρχές. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή οι τρεις κατηγορούμενοι, που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να αποτελούσαν μέλη ομάδας περίπου 12 ατόμων η οποία έκανε την εμπρηστική επίθεση στην Τράπεζα της οδού Σταδίου. Κατά την κατηγορία, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων φέρεται να έσπασε με βαριόπουλα την τζαμαρία του υποκαταστήματος, ενώ ο δεύτερος πέταξε μέσα μολότοφ. Η 46χρονη κατά την δικογραφία βρισκόταν στο σημείο με υποστηρικτικό ρόλο στα μέλη της ομάδας. Και οι τρεις κατηγορούμενοι, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή τους με την φονική ενέργεια.

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