Marfin: Προθεσμία για 21 και 23 Οκτωβρίου πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι

Προθεσμία για 21 και 23 Οκτωβρίου πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Marfin, που, πλέον, βρίσκονται αντιμέτωποι με συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι, οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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Ειδικότερα, η 46χρονη κατηγορουμένη, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Μπράιτον της Αγγλίας, καθώς και ένας από τους δύο 42χρονους κατηγορουμένους, θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου. Ο δεύτερος 42χρονος έχει λάβει προθεσμία για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin την ημέρα της επίθεσης.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής έχουν λάβει μόνο το νέο κατηγορητήριο, χωρίς να τους έχουν γνωστοποιηθεί νέα στοιχεία που να θεμελιώνουν την αναβάθμιση των κατηγοριών.

Παράλληλα, ένταση σημειώθηκε κατά τη μεταγωγή των κατηγορουμένων πίσω στις φυλακές, όπου κρατούνται. Μικρής έκτασης επεισόδια εκδηλώθηκαν τόσο στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων της οδού Ευελπίδων όσο και έξω από αυτά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκεντρωμένοι, μεταξύ των οποίων μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου που είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους κατηγορουμένους, πέταξαν μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί απάντησαν με περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο πάρκο απέναντι από τα δικαστήρια, όπου συγκεντρωμένοι φέρονται να πέταξαν καθίσματα και τραπέζια από παρακείμενες καφετέριες. Ακολούθησε καταδίωξή τους από τις αστυνομικές δυνάμεις στα γύρω στενά.

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Τα επεισόδια, πάντως, ήταν περιορισμένης έντασης και διάρκειας και έληξαν σύντομα.