Μαίνεται το θρίλερ με το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική: “Μπορεί να ήταν σε βαλίτσα, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι”

Σε σοκ παραμένει η Χαλκιδική, μετά τον εντοπισμό σακούλας με οστά, φαινομενικά διαμελισμένης σορού αγνώστων στοιχείων σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Πευκοχωρίου.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26/2 από τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τσιρκούδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τη σορό μιας γυναίκας, η οποία βρέθηκε χωρίς κεφάλι, με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο είχε τοποθετηθεί η σορός δείχνει πως κάποιος ήθελε να την αποκρύψει.

Η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, για να γίνει έλεγχος DNA και άλλες εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας, «ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη η οποία ήταν σε κάποια σημεία σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώο, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα.

Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Ο ίδιος εκτίμησε πως καθώς το ένα από τα χέρια της σορού έφερε διακοσμημένο δαχτυλίδι, ενδέχεται να ανήκει σε γυναίκα.

Στις έρευνες συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πολυγύρου.