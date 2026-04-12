Μαγνησία: Ιερέας διέκοψε την Ανάσταση λόγω κροτίδων – «Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»

Κατά τη διάρκεια της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας, ο ιερέας διέκοψε για λίγο τη λειτουργία λίγο πριν ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», προκειμένου να απευθυνθεί σε ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο και ετοιμάζονταν να ανάψουν κροτίδες.

Όπως εξήγησε, σε πολύ κοντινή απόσταση λειτουργεί γηροκομείο, όπου οι δυνατοί θόρυβοι προκαλούν αναστάτωση και φόβο στους ηλικιωμένους τρόφιμους.

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη, όλοι φύγετε. Είναι 60 άνθρωποι εκεί μέσα και κάνουνε Ανάσταση», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος σε εκείνους που ετοιμάζονταν να ρίξουν κροτίδες.

Η λειτουργία λίγο αργότερα συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.