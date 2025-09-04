Μαφία της Κρήτης: Σήμερα οι απολογίες των πρώτων 17 κατηγορουμένων – Έρευνα και για εμπλοκή δικαστικών

Ενώπιον των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα Πέμπτη 4/9 οι 17 από τους συνολικά 49 κατηγορούμενους για συμμετοχή στην πολυδαίδαλη εγκληματική οργάνωση της Κρήτης, που πλούτιζε με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας.

Το πρώτο γκρουπ των συλληφθέντων σήμερα το πρωί δίνουν εξηγήσεις στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αύριο Παρασκευή, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, καθώς και ένας κληρικός.

Ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κληρικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, και σε παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχαν δύο αδέλφια, ήδη γνωστά στις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας, δύο beach bar και άλλων καταστημάτων στην περιοχή.

Η δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών είναι ογκώδης και σύμφωνα με πληροφορίες έχει περίπου 8.000 περίπου σελίδες ενώ το διαβιβαστικό αποτελείται από 1.200 σελίδες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η Αρχή φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ενδεχομένως να χρειαστεί να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Κρήτη: Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Τα μέλη του μεγάλου και αδίστακτου κυκλώματος είχαν απλώσει παντού πλοκάμια, ενώ ανησυχία προκαλεί μια νέα διάσταση, καθώς στους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφήνονται υπόνοιες για τον ρόλο δικαστικών.

Σύμφωνα με το MEGA, οι Αρχές εστιάζουν σε σημεία της δικογραφίας, όπου τίθεται ζήτημα εμπλοκής δικαστικών λειτουργών και συνεργασίας με τα μέλη του κυκλώματος για δικαστικές αποφάσεις που αποτελούν προϊόντα συναλλαγής.

Σε διάλογο μεταξύ των μελών του κυκλώματος γίνεται αναφορά σε υπόθεση αστυνομικού που είχε συλληφθεί το 2023 για εκβιασμούς επιχειρηματιών στην Κρήτη και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για 11 χρόνια. Ο αρχηγός του κυκλώματος ενημέρωσε τον αστυνομικό ότι έχει μιλήσει με ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις κατευθύνσεις που έδιναν οι δικαστές ώστε ο αστυνομικός να αποφυλακιστεί νωρίτερα.

Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος για την αποφυλάκιση ενός μεγαλέμπορου ναρκωτικών, ο οποίος έχει συλληφθεί κατ’ επανάληψη για διακίνηση ναρκωτικών και πριν από 3 μήνες είχε συλληφθεί για κατοχή κοκαΐνης. Τελικά κρίθηκε… τοξικομανής και οι δικαστές τον άφησαν ελεύθερο.

Σημειώνεται πως στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν δικαστικές αποφάσεις που ίσως υποκρύπτουν παράνομες συναλλαγές.