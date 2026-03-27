Λόρα: Στη Γερμανία παραμένει η 16χρονη – Αρνείται κάθε επαφή με την οικογένεια της

Η 16χρονη Λόρα συνεχίζει να βρίσκεται στη Γερμανία και να αποφεύγει κάθε επαφή με την οικογένεια της, τρεις μήνες μετά τη φυγή της από το σπίτι της στο Ρίο.

Τον Ιανουάριο έφυγε η 16χρονη από το σπίτι της και μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε δομή του Βερολίνου, ενώ δεν έχει καμία πρόθεση να μιλήσει στους γονείς της.

Όταν εμφανίστηκε η Λόρα στη δομή, έδωσε ψεύτικο όνομα ώστε να μην αναγνωριστεί και να ειδοποιηθούν οι Αρχές της Γερμανίας, διότι οι ελληνικές Αρχές είχαν δώσει την φωτογραφία της.

Η Λόρα, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η ίδια, έφυγε από την Ελλάδα επειδή δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της χώρας. Σε δήλωσή του στο MEGA, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι την είδε στο Βερολίνο μαζί με δύο νεαρούς, οι οποίοι αργότερα ταυτοποιήθηκαν και ήταν άτομα που η Λόρα ακολουθούσε στα social media.