Λόρα: «Χρειάζεται χρόνο να ηρεμήσει, θα πρέπει να το δούμε αν δεν θέλει να γυρίσει», λέει ο πατέρας της 16χρονης – Στο μικροσκόπιο το κινητό της

Έπειτα από ενάμιση μήνα εξαφάνισης, η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο και βρίσκεται πλέον σε δομή προστασίας ανηλίκων, υπό την εποπτεία των γερμανικών Αρχών.

Ωστόσο, σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται σε ανάλογες υποθέσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επανένωση με την οικογένειά της, γεγονός που γεννά ερωτήματα σχετικά με το αν η ίδια επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη.

Πατέρας Λόρας: «Στην οικογένεια ήταν όλα μια χαρά»

Ο πατέρας της ανήλικης, μιλώντας στην εκπομπή Live News, επιβεβαίωσε πως από την ημέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή της δεν την έχει συναντήσει.

Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που η κόρη του δεν θελήσει να επιστρέψει στο οικογενειακό περιβάλλον, «θα πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε μία λύση».

Ο ίδιος τόνισε ότι προτεραιότητα έχει η ψυχική ισορροπία της 16χρονης, σημειώνοντας: «Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Να συναντηθώ μαζί της, να μιλήσουμε. Όταν μου επιτραπεί, θα το κάνω».

Παράλληλα, απέδωσε την απόφασή της να φύγει από το σπίτι κυρίως στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο σχολικό περιβάλλον στην Ελλάδα. «Στην Ελλάδα είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Αυτό ήταν κατά κύριο λόγο. Στην οικογένεια ήταν όλα μια χαρά», υποστήριξε.

Σημειώνεται ότι ακόμη κι αν η ανήλικη επιλέξει να συναντήσει τον πατέρα της, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί παρουσία Γερμανού κοινωνικού λειτουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Σε ό,τι αφορά το νομικό σκέλος της υπόθεσης, στην Ελλάδα έχει σχηματιστεί δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει η 16χρονη να καταθέσει στις ελληνικές Αρχές, διευκρινίζοντας τους λόγους αποχώρησής της από το σπίτι της στην Πάτρα, τον τόπο διαμονής της κατά το διάστημα της εξαφάνισης και κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αποκαλύψεις για το email και το κινητό της Λόρας

Η καθηγήτρια εγκληματολογίας Κέλλυ Ιωάννου, η οποία συνέδραμε στην έρευνα και ειδικότερα στην ανάλυση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ανήλικης, ανέφερε στο LiveNews: «Από το email βρήκαμε ότι αυτό είχε δημιουργηθεί 28 Δεκεμβρίου, άρα υπήρχε προετοιμασία (για τη φυγή της).

Είδαμε ότι είχε κάνει εγγραφή σε συγκεκριμένη κοινότητα με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα… Ένα φόρουμ που θέλει να αναζητήσει με συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουμε με θέματα υγείας.

Επίσης, στις 8/1/26 που ταξίδευε, δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός στο TikTok. Ήταν με ψευδώνυμο και έχει 2 followers: Δύο άτομα που είναι στο Βερολίνο. Νεαρής ηλικίας που μένουν σε κοινόβιο, με σημάδια επικίνδυνης συμπεριφοράς».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, στο διάστημα που το κινητό της παρέμενε ενεργό, οι Αρχές κατέγραψαν συνομιλία στην οποία η 16χρονη φέρεται να ανέφερε ότι επιθυμούσε να κάνει τατουάζ.

Τα ερωτήματα που παραμένουν αφορούν τις συνθήκες διαβίωσής της στη Γερμανία, το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια του ενάμιση μήνα της εξαφάνισής της, αλλά και αν οι εμπειρίες της στο εξωτερικό την οδήγησαν να ζητήσει βοήθεια από τις τοπικές Αρχές.

Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης.