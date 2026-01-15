Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα: Αναφορές για μεγάλο καβγά στο σπίτι της πριν εξαφανιστεί

Αναφορές για έναν πολύ μεγάλο καβγά στο σπίτι της 16χρονης Λόρας στο Ρίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News του MEGA φαίνεται να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος καβγάς, το καταθέτουν κάποια πρόσωπα στην Ελληνική Αστυνομία, στο σπίτι τους στο Ρίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φαίνεται τότε να λαμβάνει η 16χρονη την απόφαση να φύγει από το σπίτι. Έχει 2,5 μήνες να επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο φυγής, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν καλά οργανωμένο.

Η ανήλικη φαίνεται ότι είχε συμβουλευτεί μέχρι και το ChatGPT για να οργανώσει την εξαφάνισή της. «Ψάχνουν στου Ζωγράφου, στην περιοχή που κατέβηκε. Έχουν ένα μεγάλο ζητούμενο: αν εκεί έχει μείνει σε κάποιο σπίτι, έχουν εξαντλήσει τις έρευνες στα διαμερίσματα. Έχουν δει όλα τα Airbnb και της περιοχής και γενικότερα, δεν φαίνεται καμία ενοικίαση στο όνομα της συγκεκριμένης κοπέλας» ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.