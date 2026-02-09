Νέα δήλωση Παναγόπουλου: “Ακόμα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα”

Με νέα δήλωση του σήμερα (9/2) ο Γιάννης Παναγόπουλος γνωστοποίησε πως δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόμη η διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών του από την Αρχή Καταπολέμησης για Ξέπλυμα.

Ειδικότερα, σχετικά με την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος για την οποία ελέγχεται αναφέρει “ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.”

Στην συνέχεια κάνει ευθεία επίθεση στα ΜΜΕ υπογραμμίζοντας: “Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο”.

Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον Οικονομικό Εισαγγελέα

Στο μεταξύ, τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας.

Η εντολή για την έρευνα δόθηκε από τον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη, στον οποίο διαβιβάστηκε το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα αδικήματα που πρέπει να ερευνηθεί τυχόν διάπραξη τους από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.