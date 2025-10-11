Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
Κλειστή η Λιοσίων λόγω ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία

Σπεύδουν στο σημείο ΤΕΕΜ

DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην οδό Λιοσίων μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου που έβαλε σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές.

Λόγω της διενέργειας ελέγχων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία  των οχημάτων στο τμήμα της οδού Λιοσίων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ έχει κληθεί και ειδικό κλιμάκιο ΤΕΕΜ για να εξετάσει το αντικείμενο.

