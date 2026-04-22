Θεσσαλονίκη: Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε ρέματα και χειμάρρους (Εικόνες)

Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης υλοποιεί η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης σε κοίτες χειμάρρων και ρέματα του νομού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των συνθηκών ροής στην κοίτη του χειμάρρου Λογγάρι στην περιοχή της Ασπροβάλτας, που στο πρόσφατο παρελθόν πλημμύρισε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και προβλήματα στη διέλευση της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση της κοίτης του χειμάρρου με την εξασφάλιση επαρκούς διατομής και την ενίσχυση των πρανών, σε πολλά σημεία κατά μήκος της, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των υδάτων προς την θάλασσα.

Στόχος των προβλεπόμενων εργασιών, με προϋπολογισμό 912.000 ευρώ από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος νέων προβλημάτων στη ομαλή διέλευση της εθνικής Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος των ορίων Θεσσαλονίκης – Σερρών, σε περίπτωση επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων, αλλά και να μην κινδυνεύσουν από πλημμύρες δεκάδες παραθεριστικές κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Στο μεταξύ, το πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης των ρεμάτων που υλοποιεί η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά με τέτοιο εύρος εργασιών και σε τέτοια έκταση, έχει αποδώσει έως τώρα 35 παρεμβάσεις και τεχνικά έργα, σε 32 ρέματα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και σε συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 23.000 μέτρων.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας επισήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια για την αντιπλημμυρική προστασία των δημόσιων υποδομών και των περιουσιών των πολιτών σε όλους τους Δήμους του νομού. Αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης ρέματος στο Μελισσουργό (Δ. Βόλβης), ξεκίνησε η συντήρηση και ο καθαρισμός τεσσάρων ρεμάτων στο Σταυρό (Δ. Βόλβης), ενώ μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο μεγάλο ρέμα Καβαλαρίου (Δ. Λαγκαδά), ακολουθούν ανάλογες εργασίες σε ρέματα στην περιοχή του Ζαγκλιβερίου (Δ. Λαγκαδά).