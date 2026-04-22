Πλατεία Αττικής: Συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής κινητού 17χρονου σε λεωφορείο
Η Ομάδα ΔΙΑΣ έκανε τις συλλήψεις
Συνελήφθησαν άτομα στην πλατεία Αττικής από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, τα οποία επιχείρησαν να κλέψουν κινητό τηλέφωνο σε λεωφορείο.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κλοπή έγινε εντός λεωφορείου, όταν μία ομάδα Ρομά προσπάθησε να κλέψει το κινητό τηλέφωνο ενός 17χρονου.
Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες.
