Λιμενικό Σώμα: Θάνατοι λουομένων, ακυβερνησία σκάφους και σύλληψη σε θάλασσα και παράκτιες περιοχές

Σοκαριστικά περιστατικά σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στις θάλασσες της Ελλάδας, με τις Λιμενικές Αρχές να καταγράφουν θανάτους λουομένων, ακυβερνησία ιστιοφόρου σκάφους και σύλληψη στη Ραφήνα.

Θάνατος Λουόμενης στη Σαρωνίδα

Το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου, μία 76χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σαρωνίδας. Η γυναίκα, που παραθερίσει στην περιοχή, είχε αρχικά λάβει τις πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η Λιμενική Αρχή της Παλαιάς Φώκαιας διενεργεί την προανάκριση και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου.

Θάνατος 84χρονου Στα Ψαρά

Στο νησί των Ψαρών, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο 84χρονος άντρας που βρισκόταν για υποβρύχια αλιεία, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Λάδια». Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από μέλη της Λιμενικής Αρχής, ο άντρας μεταφέρθηκε στο τοπικό ιατρείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Λιμενική Αρχή Ψαρών διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.

Ακυβερνησία Ιστιοφόρου στη Ρόδο

Το πρωί της Παρασκευής, η Λιμενική Αρχή της Ρόδου ενημερώθηκε για την ακυβερνησία ενός ιστιοφόρου σκάφους σημαίας ΗΠΑ, λόγω μηχανικής βλάβης, στην περιοχή ανατολικά της Ρόδου. Στο σκάφος επέβαιναν δύο υπήκοοι Ισραήλ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Ρόδο με τη βοήθεια των Λιμενικών Αρχών. Η εκτίμηση ήταν ότι δεν υπήρξε θαλάσσια ρύπανση, ωστόσο το σκάφος απαγορεύθηκε να αναχωρήσει πριν την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

Σύλληψη στη Ραφήνα

Το πρωί της ίδιας ημέρας, στη Ραφήνα, 56χρονος υπήκοος Κίνας συνελήφθη από τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής για παράβαση του νόμου περί αλιείας και αντίσταση κατά της αρχής. Ο άντρας, ο οποίος αλίευε οστρακόδερμα χωρίς άδεια, αντέδρασε βίαια όταν προσπάθησαν να τον ελέγξουν. Η Λιμενική Αρχή Ραφήνας προχώρησε σε προανάκριση και επιβλήθηκαν οι νόμιμες διοικητικές παραβάσεις.