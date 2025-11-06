Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Λευκός καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στην Κάρπαθο – “Πωπώ αυτό είναι πέντε μέτρα”, λένε έντρομοι οι ψαράδες (βίντεο)

Το συγκεκριμένο ζώο μπορεί να φτάσει πάνω από 2 τόνους σε βάρος

DEBATER NEWSROOM

Ένας λευκός καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του το πρωί της Τετάρτης, σε θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, με τους ψαράδες που το εντόπισαν να το κοιτάζουν έντρομοι.

Το τεράστιο ψάρι κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα των ψαράδων, ενώ είχε αρχίσει να τρώει ένα τόνο.

@zafiriskazilieris

♬ πρωτότυπος ήχος – Zafiris Kazilieris

Σε βίντεο που ανέβασαν στο TikTok, οι ψαράδες ακούγονται να λένε: «Τι είναι αυτό; Πωπώ αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας».

Σημειώνεται ότι ο λευκός καρχαρίας μπορεί να ξεπεράσει τα έξι μέτρα μήκος και το βάρος του ενδέχεται να φτάσει τα 2.240 κιλά.

Ειδήσεις σήμερα
