Λευκός καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στην Κάρπαθο – “Πωπώ αυτό είναι πέντε μέτρα”, λένε έντρομοι οι ψαράδες (βίντεο)

Ένας λευκός καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του το πρωί της Τετάρτης, σε θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, με τους ψαράδες που το εντόπισαν να το κοιτάζουν έντρομοι.

Το τεράστιο ψάρι κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα των ψαράδων, ενώ είχε αρχίσει να τρώει ένα τόνο.

Σε βίντεο που ανέβασαν στο TikTok, οι ψαράδες ακούγονται να λένε: «Τι είναι αυτό; Πωπώ αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας».

Σημειώνεται ότι ο λευκός καρχαρίας μπορεί να ξεπεράσει τα έξι μέτρα μήκος και το βάρος του ενδέχεται να φτάσει τα 2.240 κιλά.