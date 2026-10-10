Λέσβος: Φωτιά σε ιστιοφόρο ανοιχτά του νησιού – Επιχείρηση διάσωσης του μοναδικού επιβάτη

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις νότιες ακτές της Λέσβου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο που έφερε σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδινών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σκάφος επέβαινε μόνο ένας αλλοδαπός υπήκοος, ο οποίος απομακρύνθηκε με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους που έσπευσε να βοηθήσει.

Παρελήφθη από περιπολικό του Λιμενικού

Μετά την απομάκρυνσή του από το ιστιοφόρο, ο μοναδικός επιβαίνων παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια στη στεριά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των λιμενικών Αρχών, ο άνδρας μεταφέρεται στο λιμάνι της Σκάλας Λουτρών Μυτιλήνης.

Στο λιμάνι αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Στο λιμάνι της Σκάλας Λουτρών αναμένεται να βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον αλλοδαπό επιβάτη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ούτε για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο ιστιοφόρο.