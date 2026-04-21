Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;
Μελόνι κατά Ελβετίας για υπέρογκες χρεώσεις σε τραυματίες του Κραν Μοντανά: “Πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες ώρες νοσηλείας”

Ύστερα από καταγγελίες για νοσοκομείο του Σιόν

Χρήστος Παπαδόπουλος

Την οργή της για τις υπέρογκες χρεώσεις σε τραυματίες της πολύνεκρης πυρκαγιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς εξέφρασε μέσω ανάρτησής της στο Χ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, μετά από σχετικές καταγγελίες.

Συγκεκριμένα, η Μελόνι δήλωσε «σοκαρισμένη» από τα τιμολόγια δεκάδων χιλιάδων ευρώ που εστάλησαν σε οικογένειες τραυματιών του Κραν Μοντανά. Όπως ανέφερε, νοσοκομείο του Σιόν φέρεται να ζήτησε πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες μόνο ώρες νοσηλείας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «προσβολή» και «απάνθρωπη γραφειοκρατία».

Η Μελόνι γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε άμεσα με τον Ιταλό πρέσβη, μεταφέροντας την έντονη ενόχληση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ελβετικές αρχές απέδωσαν τις χρεώσεις σε λάθος και διαβεβαίωσαν ότι οι οικογένειες δεν θα επιβαρυνθούν.

