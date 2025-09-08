Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο έφυγε από φορτηγάμαξα – Βίντεο του DEBATER

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 8/9 καθώς αυτοκίνητο έφυγε από φορτηγάμαξα στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, το όχημα έφυγε στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στο σημείο.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα, με την επίσημη ενημέρωση λόγω του περιστατικού υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του πρώτου τούνελ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στην περιοχή της Καλλιθέας.