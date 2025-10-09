Λαύριο: Συγκλονίζει η γυναίκα που σώθηκε από θαύμα από την πτώση μπαλκονιού – Η ένταση με τον άνδρα της που έπαιξε μεγάλο ρόλο

Από θαύμα σώθηκαν δυο γυναίκες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κεντρικό σημείο στο Λαύριο την Τρίτη 9/10.

Συγκεκριμένα, η μια από τις δυο γυναίκες μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ανέφερε πως μια στιγμή έντασης που είχε με τον σύζυγό της έπαιξε μεγάλο ρόλο και της έσωσε τη ζωή.

«Άκουσα τον ήχο και ήδη τον τοίχο να είναι πάνω στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω πως έκανα το ένα βήμα μπροστά. Περίμενα τον άντρα μου που μου είπε περίμενε εδώ και θα έρθω να σε πάρω. Εκείνη την στιγμή μιλούσαμε, κάπως είχα νευριάσει και εγώ του έκλεισα το τηλέφωνο και αυτό ήταν το θαύμα γιατί αν μιλούσαμε δεν θα άκουγα τίποτα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Προσπάθησα να παλέψω ακόμα και να κάνω το ένα βήμα μπροστά… Δεν ξέρω πώς πήρα και την τσάντα… Αυτό ήταν το θαύμα. Σήμερα έχω αρχίσει να καταλαβαίνω. Χθες δεν ένιωθα ούτε πόνο ούτε τίποτα. Τώρα έχω αρχίσει να θυμάμαι πώς πάλευα με τις πέτρες, μετά έβγαζα πέτρες και χώμα από την κουκούλα και τα ρούχα μου. Μόνο λίγες γρατσουνιές και εδώ (χέρι) που έπεσε η μεγάλη πέτρα μόνο έγινε τώρα μπλε».

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι ο άνδρας της είχε πριν ενάμιση χρόνο ένα σοβαρό τροχαίο λέγοντας «πριν από έναν χρόνο ο άντρας μου παραλίγο έχασε τη ζωή του από ένα τροχαίο που κάποιος πήγαινε ανάποδα και τον έριξε και του σπάσανε την σπονδυλική του στήλη και πάλευε για την ζωή του. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να φιλήσω τις εικόνες και τις φωτογραφίες από τον μπαμπά μου και την πεθερούλα μου, σήμερα πήγα να ανάψω κεράκια και αυτοί μου δώσανε άλλη μια ευκαιρία να ζήσω».

Λαύριο: «Τα τσιμέντα έπεσαν στο σημείο που στεκόμουν» λέει η δεύτερη γυναίκα

Από την πλευρά της, η δεύτερη γυναίκα που σώθηκε από θαύμα ανέφερε «πήγα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και βγήκα για να μπω στο αμάξι. Την ώρα που πήγα να μπω στο αμάξι, άρχισε να πέφτει στο μπαλκόνι και έτρεξα μακριά από το αυτοκίνητο. Τον θόρυβο άκουσα και σε κλάσματα του δευτερολέπτου μέσα στην κατάρρευση είχα φύγει».