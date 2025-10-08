Λαύριο: Η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι και δυο γυναίκες σώζονται από θαύμα – «Παναγιά μου ευτυχώς που δεν σκοτώθηκα»

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER από τη στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού στο Λαύριο το μεσημέρι της Τρίτης 7/10.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που τα μπαλκόνια πέφτουν μπροστά στο φαρμακείο του Λαυρίου.

Οι δύο γυναίκες διακρίνονται να τρέχουν πανικόβλητες να σωθούν. Η μία κάθεται ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι έχοντας αφήσει για λίγο τη σακούλα της να ξαποστάσει, ενώ η άλλη ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο της.

Ο θόρυβος τις έσωσε την τελευταία στιγμή. Καθώς κοίταξαν πάνω και είδαν τον μεγάλο όγκο τσιμέντου και σίδερου να έρχεται κατά πάνω τους.

Έτρεξαν να σωθούν την τελευταία στιγμή. Η γυναίκα με τη σακούλα τραυματίστηκε ελαφρά. Ενώ η άλλη με το αυτοκίνητο της πρόλαβε να φύγει την τελευταία στιγμή και γλίτωσε με μικρές γρατζουνιές.

Λαύριο: Μη κατοικήσιμο το σπίτι που κατέρρευσε το μπαλκόνι

Μη κατοικήσιμο έκριναν οι αρχές και η πολεοδομία το σπίτι στο Λαύριο που βρίσκεται πάνω από το φαρμακείο και χθες, Τρίτη υποχώρησαν τα μπαλκόνια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο DEBATER το κτήριο είναι κατασκευής της δεκαετίας του ’60. Η πτώση του πάνω μπαλκονιού στο κάτω μπαλκόνι προκάλεσε με το βάρος του την πτώση και του δεύτερου μπαλκονιού. Όλη αυτή η μάζα από μπετόν και σίδερο προσγειώθηκε πάνω σε οχήματα και οδόστρωμα.

Το φαρμακείο εκείνη τη στιγμή ήταν ανοιχτό με πελάτες μέσα και μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ το αυτοκίνητό της που ήταν σταθμευμένο στο σημείο υπέστη ζημιά. Επειδή αφορά συντήρηση κτιρίου αυτή που πρέπει να καταβάλουν τις αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού και πιθανόν και του φαρμακείου, αν από επισκευή του επηρεάστηκε η στατικότητα του κτιρίου.