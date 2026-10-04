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ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Καταγγελία εγκύου για ενδοοικογενειακή απειλή – Κατηγορείται και για παραβίαση δικαστικής απόφασης ο 31χρονος

Η νεαρή προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, καταγγέλλοντας τηλεφωνικές απειλές από 31χρονο, ο οποίος κατηγορείται επίσης για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Λαύριο: Καταγγελία εγκύου για ενδοοικογενειακή απειλή – Κατηγορείται και για παραβίαση δικαστικής απόφασης ο 31χρονος
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Καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος 31χρονου υπέβαλε μια 23χρονη έγκυος στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, στο Λαύριο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η νεαρή, ο 31χρονος της τηλεφωνούσε και την απειλούσε.

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Κατηγορείται και για παραβίαση δικαστικής απόφασης

Ο 31χρονος κατηγορείται επίσης για παραβίαση δικαστικής απόφασης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενό της.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο καταγγελλόμενος είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 23χρονη.

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