Λαύριο: Καταγγελία εγκύου για ενδοοικογενειακή απειλή – Κατηγορείται και για παραβίαση δικαστικής απόφασης ο 31χρονος
Η νεαρή προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, καταγγέλλοντας τηλεφωνικές απειλές από 31χρονο, ο οποίος κατηγορείται επίσης για παραβίαση δικαστικής απόφασης.
Καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος 31χρονου υπέβαλε μια 23χρονη έγκυος στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, στο Λαύριο.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η νεαρή, ο 31χρονος της τηλεφωνούσε και την απειλούσε.
Κατηγορείται και για παραβίαση δικαστικής απόφασης
Ο 31χρονος κατηγορείται επίσης για παραβίαση δικαστικής απόφασης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενό της.
Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο καταγγελλόμενος είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 23χρονη.
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