Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε μέσα στο αρτοποιείο της (Φωτογραφίες)

Βαρύ πένθος επικρατεί στη πόλη της Λάρισας μετά τον θάνατο της 49χρονης ιδιοκτήτριας φούρνου που έχασε την ζωή της όταν φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στους κυλίνδρους του ζυμωτηρίου, προκαλώντας τον στραγγαλισμό της.

Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα (14/11) φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι της άτυχης γυναίκας, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Λάρισα. Πλήθος κόσμου, ντυμένοι στα μαύρα, κρατούσαν λουλούδια και λευκά στεφάνια, αδυνατώντας να πιστέψουν πώς μία νέα γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της.

Το μοιραίο συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν προσπάθησε να καθαρίσει το ζυμωτήριο χωρίς να αφαιρέσει το φουλάρι της, το οποίο μπλέχτηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος.

Το τραγικό περιστατικό είδε φίλη της, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη σορό της επιβεβαίωσε ως αιτία θανάτου τον στραγγαλισμό, καθώς το φουλάρι λειτούργησε ως βρόχος.