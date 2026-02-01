Λάρισα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στα παράλια του Νομού – Υπερχείλισε ρέμα στον Αγιόκαμπο (Βίντεο)

Με απίστευτη σφοδρότητα σαρώνει η κακοκαιρία μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα (01.02), προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν σαρώσει περιοχές της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η έντονη βροχόπτωση, το χαλάζι και οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ της Κυριακής.

Στα παράλια της Λάρισας, η βροχή δεν έχει σταματήσει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει την έξοδο της θάλασσας στη στεριά. Πλάνα από τον Αγιόκαμπο και τη Βελίκα της Λάρισας δείχνουν το μέγεθος των καταστροφικών φαινομένων.

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.