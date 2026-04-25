Λάρισα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Καραμανλή (Βίντεο)

Στιγμές αγωνίας έζησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (25.04) οδηγοί και περαστικοί στη Λάρισα, όταν όχημα παραδόθηκε στις φλόγες εν κινήσει, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00 στη Λεωφόρο Καραμανλή, στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό που δημοσίευσε το onlarissa.gr, το αυτοκίνητο, το οποίο κατευθυνόταν προς το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, άρχισε ξαφνικά να βγάζει καπνούς και γρήγορα τυλίχθηκε στις φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έφτασε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα όχημα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ άνδρες της Αστυνομίας προχώρησαν σε ρύθμιση της κυκλοφορίας, αποτρέποντας τον κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς και διασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παρά την ένταση της φωτιάς και τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη το όχημα, οι επιβαίνοντες επέδειξαν ψυχραιμία και κατάφεραν να εγκαταλείψουν έγκαιρα την καμπίνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη παραμένουν υπό διερεύνηση.