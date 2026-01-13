Λάρισα: Άνδρας υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα και παραβίασε ερυθρό σηματοδότη

Στη σύλληψη ενός άνδρα το πρωί της Τρίτης 13/1 στην Λάρισα προχώρησαν αστυνομικοί.

Ειδικότερα, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Λάρισας, ο ανωτέρω, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με -3- σταθμευμένα οχήματα, ενώ ακολούθως, αποχώρησε από το σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο δράστης, ακολουθούμενος από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, οδηγούσε επικίνδυνα, παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη και κινούμενος αντίθετα στο ρεύμα κατεύθυνσής του, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε σημείο της πόλης, ενώ, όπως προέκυψε, βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα, πρόστιμο ύψους -4.575- ευρώ, αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης για -630- ημέρες και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για -180- ημέρες, ενώ το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.