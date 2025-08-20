Λαμία: Στην φυλακή ο 30χρονος που απείλησε και λήστεψε γυναίκα ΑμεΑ που έμενε δίπλα του

Τις πόρτες της φυλακής πέρασε 30χρονος που συνελήφθη στην Λαμία το μεσημέρι της Δευτέρας όταν απείλησε με μαχαίρι γυναίκα ΑμεΑ που έμενε σε γειτονικό σπίτι.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, Ο 30χρονος αναγνωρίστηκε από το θύμα του, καθώς είναι γείτονες, αν και φορούσε μια διάφανη κάλτσα στο πρόσωπό του και κουκούλα για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του.

Η γνωριμία τους όμως φαίνεται δεν τον εμπόδισε να εισβάλει στο σπίτι της γυναίκας και με την απειλή μαχαιριού να της αποσπάσει 30 ευρώ που είχε. Μάλιστα όταν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο σπίτι του, εκείνος προσποιούταν ότι κοιμόταν και δε γνώριζε τίποτα. Στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν και 5 μαχαίρια χωρίς να μπορεί να ειπωθεί αν κάποιο από αυτά χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.

Ωστόσο είχε ιστορικό συλλήψεων με ναρκωτικά και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του σε Κατάστημα Κράτησης. Κατά την ίδια πηγή, υπεβλήθη αίτημα για τη μεταγωγή του στην Ψυχιατρική Κλινική των Φυλακών Κορυδαλλού.