Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού οδηγήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18.02) στα Δικαστήρια Λαμίας, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, με την κατηγορία της συνέργειας στη δολοφονία 43χρονου Έλληνα ισοβίτη, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στο Αρχιφυλακείο των φυλακών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ανθρωποκτονία έχει ομολογήσει 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυριζόμενος πως το θύμα επιχείρησε αρχικά να επιτεθεί και να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα, ενώ στη συνέχεια στράφηκε και εναντίον του ίδιου.

Ο κατηγορούμενος Αρχιφύλακας παρέμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Εισαγγελία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Η κύρια ανάκριση αναμένεται να διεξαχθεί την Παρασκευή το πρωί.

Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης για το αιματηρό επεισόδιο

Περισσότερο από μιάμιση ώρα παρέμεινε στο γραφείο του εισαγγελέα της Λαμίας ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, ο οποίος του απήγγειλε τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και την κατηγορία της οπλοχρησίας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του δράστη, Αθανάσιο Τάρτη, ο εντολέας του ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00 το πρωί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, σε δηλώσεις του, διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας, την οποία, όπως είπε, θα παραλάβει αύριο το πρωί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «αυτά που γνωρίζω σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, είναι όσα μου έχει μεταφέρει ο εντολέας μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τάρτης στο ζήτημα της παρουσίας τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια του περιστατικού, επιβεβαιώνοντας ότι τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής δεν βρισκόταν στον χώρο ο Αλκέτ Ρετζάι. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Λαμίας, «στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν παρών ο Αλκέτ Ρετζάι. Μπορεί να είχε πάει νωρίτερα και να είχε αποχωρήσει, αλλά τη στιγμή του περιστατικού δεν ήταν εκεί». Με τη δήλωση αυτή, καθίσταται σαφές ότι, κατά την εξέλιξη του επεισοδίου στο αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού, παρόντες ήταν αποκλειστικά το θύμα, ο κατηγορούμενος και ο αρχιφύλακας.

Ο συνήγορος του δράστη κ. Τάρτης, περιγράφοντας όσα ο εντολέας του ανέφερε για τα πραγματικά περιστατικά, σημείωσε πως «μου είπε ότι το θύμα μπήκε μέσα στο αρχειοφυλακείο, έβγαλε το όπλο, καθύβρισε και απείλησε τον αρχιφύλακα ότι θα τον σκοτώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εντολέας μου μπήκε μπροστά και του είπε: ‘Τι είναι αυτά που κάνεις;’. Εκείνος γύρισε το όπλο αρχικά προς τον δικό μου εντολέα και στη συνέχεια ξανά προς τον αρχιφύλακα, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσει. Εκείνη τη στιγμή, ο εντολέας μου του έπιασε το χέρι, του τράβηξε το όπλο, τραβήχτηκε προς τα πίσω και πυροβόλησε».

Παράλληλα, είπε πως «αναγκάστηκε να το κάνει για να μπορέσει να σώσει, τόσο τον αρχιφύλακα, όσο και τον ίδιο του τον εαυτό…».