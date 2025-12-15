Λαμία: Ποινή φυλάκισης 9 μηνών στην TikToker αγρότισσα που καλούσε σε βία – «Θα ιδρύσω και εγώ κόμμα»

Δικάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12), στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, η αγρότισσα από τη Λαμία, η οποία συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (11/12) κατηγορούμενη για βία κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Ένοχη την έκρινε το Δικαστήριο και για τις δύο κατηγορίες και της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με 3ετη αναστολή και τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ. Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, στο ύψος της ποινής της έπαιξε ρόλο και πρότερος σύννομος βίος της, ο οποίος έγινε δεκτός ως ελαφρυντικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατηγορούμενη στην απολογία της ανέφερε ότι αν ήξερε ότι θα προκαλούσε τέτοιο σούσουρο δεν θα το είχε κάνει και ότι οι αναρτήσεις της ήταν προϊόν οργής.

Ωστόσο δεν έλειψε η αναφορά της στους πολιτικούς, οι οποίοι όπως είπε έχουν το ακαταδίωκτο: «Θα ιδρύσω και εγώ κόμμα να ξεφύγω από το να διώκομαι ως απλός πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συνήγοροι της Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτρης Κρούπης, μετά την απολογία της ζήτησαν από το Δικαστήριο να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που απορρίφθηκε, από Εισαγγελέα και Δικαστή.