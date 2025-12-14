Λακωνία: Καρέ καρέ ο απεγκλωβισμός 13χρονης από πηγάδι (Βίντεο)

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης ενός 13χρονου κοριτσιού το οποίο έπεσε σε πηγάδι στην περιοχή Κροκεών στη Λακωνία ήρθε στο φως.

Συγκεκριμένα, το ανήλικο παιδί βρέθηκε εγκλωβισμένο μέσα στο πηγάδι για περισσότερο από 50 λεπτά, με τις Αρχές να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην έκβαση της υπόθεσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών. Ενεργώντας με επαγγελματισμό, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι από το πηγάδι, στο οποίο υπήρχαν περίπου πέντε μέτρα νερού. Παρά την έντονη ψυχική και σωματική καταπόνηση, το παιδί βρισκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση τη στιγμή της διάσωσης.

Μετά τον απεγκλωβισμό της, η 13χρονη παρουσίασε συμπτώματα υποθερμίας και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.