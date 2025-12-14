Λακωνία: 13χρονη εγκλωβίστηκε σε πηγάδι για 50 λεπτά – Τη διέσωσαν εθελοντές πυροσβέστες

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης ενός 13χρονου κοριτσιού το οποίο έπεσε σε πηγάδι στην περιοχή Κροκεών στη Λακωνία.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) σημειώθηκε το περιστατικό, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ανήλικο παιδί βρέθηκε εγκλωβισμένο μέσα στο πηγάδι για περισσότερο από 50 λεπτά.

Στην έκβαση της υπόθεσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών. Ενεργώντας με επαγγελματισμό, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι από το πηγάδι, στο οποίο υπήρχαν περίπου πέντε μέτρα νερού. Παρά την έντονη ψυχική και σωματική καταπόνηση, το παιδί βρισκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση τη στιγμή της διάσωσης.

Μετά τον απεγκλωβισμό της, η 13χρονη παρουσίασε συμπτώματα υποθερμίας και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον κρίσιμο ρόλο των εθελοντών πυροσβεστών στη Λακωνία, οι οποίοι με την ταχύτητα αντίδρασης, τον άρτιο συντονισμό και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον διοικητή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σώματος Κροκεών, Λευτέρη Κουμάνταρο, καθώς και στους πυροσβέστες από γειτονικές υπηρεσίες που έσπευσαν να συνδράμουν στην επιχείρηση.