Λαγκαδάς: Kτηνωδία στο χωριό Περιβολάκι – Με τσεκούρι χτύπησαν στο κεφάλι σκύλο (Σκληρές εικόνες)

Άλλη μια κτηνωδία εκτυλίχθηκε στο χωριό Περιβολάκι στην περιοχή του Λαγκαδά. Όπως όλα δείχνουν, άγνωστος ή άγνωστοι χτύπησαν με τσεκούρι στο κεφάλι έναν σκύλο. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της γυναίκας που του έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα κάνει έκκληση να βοηθήσουμε:

«sos!!! κοινοποιήστε!!! με τσεκούρι…; (στο χωριό Περιβολάκι!) έχει βαθύ ρήγμα στο οστο του κρανίου όπου στο βάθος φαίνεται ο εγκέφαλος. αφυδατωμένο σαν σταφίδα με αιματοκρίτη στο 14 που σημαίνει ότι είναι πιο κάτω», αναφέρει.

Συγκεκριμένα, στις 10 το βράδυ βγαίνοντας από το καταφύγιο, η καταγγέλουσα δέχθηκε τηλεφώνημα από την εντατική για άμεση μετάγγιση αίματος.

«Tο ζώο θα το δούνε οι καθηγητές νευροχειρουργικής για το ρήγμα! συνήθως στην ερώτηση μου πώς μπορεί να διορθωθεί, μου απάντησαν με μεταμόσχευση οστού» τόνισε.

Το ζώο είναι σε άσχημη και επικίνδυνη κατάσταση σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς το τραύμα φαίνεται να προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι.

«έχει συνείδηση αν και το ζώο είναι στην εντατική και θα παραμείνει με τον καθηγητή νευροχειρουργό κ. Καζάκο. το ενθαρρυντικό είναι ότι του έδωσαν σήμερα λίγο φαγητό και το έφαγε η ψυχή μου. την θέλει τη ζωή του πίσω αν και του την σακάτεψαν θανάσιμα» λέει με πόνο καρδιάς.

Η συμπολίτισσα κάνει έκκληση για τέσσερα ακόμη ζώα που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Περιμένουν χειρουργεία και αξονική τομογραφία.

«ζητώ βοήθεια σας παρακαλώ πολύ. στο ζώο μπήκε τσιπ από χθες του δήμου Λαγκαδά. δεν είμαι άτομο που τα παρατάει εύκολα και δεν θέλω να ενημερώσω τον δήμο να το παραβάλει με ό,τι συνεπάγεται. παρακαλώ στείλτε μήνυμα μόνο inbox. επίσης το ζώο χρειάζεται τις κοινοποιήσεις όλων μας ώστε να βοηθηθεί σας παρακαλώ πολύ!» τόνισε κλείνοντας.