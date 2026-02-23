Κυψέλη: Σοκαριστική αποκάλυψη της κόρης του 64χρονου – “Με είχε κακοποιήσει όταν ήμουν 7 ετών”

Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στο φως για το παρελθόν του 64χρονου επίδοξου βιαστή που εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειας στην Κυψέλη και ασέλγησε σε 25χρονη κοπέλα ΑμεΑ και στην αδελφή της.

Ο 64χρονος Αλβανός που ακόμη αναζητείται από τις αρχές είναι πατέρας τριών παιδιών, όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER, με την κόρη του να κάνει μία σοκαριστική αποκάλυψε.

Σύμφωνα με το Star, όπου μίλησε η κόρη του φερόμενου βιαστή, ο 64χρονος κακοποίησε και εκείνη όταν ήταν μόλις 7 ετών, «έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», αποκάλυψε η κόρη του 64χρονου.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.

Να πούμε ότι ο 64χρονος που βοηθούσε σε δουλείες τους κατοίκους της γειτονιάς στην Κυψέλη προέβη στις αρρωστημένες πράξεις το πρωί του Σαββάτου (21/2) όταν εισέβαλλε στο σπίτι της οικογένειας την ώρα που η μητέρα των δύο κοριτσιών ήταν στο φαρμακείο.

Η μητέρα της 25χρονης εντόπισε τον δράστη μέσω κλειστού κυκλώματος καμερών που είχε τοποθετήσει στο σπίτι την ώρα που προχωράει στην απεχθή πράξη.

Η ίδια μιλώντας στο DEBATER εξαγριωμένη καταγγέλει ότι:

«Έχει κλειδώσει ο εγκέφαλος μου βλέποντας αυτό το υλικό από την κάμερα του σπιτιού μου. Μόνο να τον σκοτώσω θέλω. Η αστυνομία δεν τον έχει πιάσει ακόμη. Του έδωσε πολύ χρόνο να φύγει. Η «φωνή» της είναι το βίντεο. Το κορίτσι μου είναι μη λεκτική αυτιστική. Εγώ μαθαίνω ότι έχει φύγει εκτός από τη χώρα. Το κορίτσι μου δεν έχει λόγο, αλλά η φωνή της είναι το βίντεο.

Αυτός γενικά έκανε θελήματα στην περιοχή, πήγα να πάρω κάτι από το φαρμακείο και εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που ήταν μόνη της η μικρή μου. Όταν άνοιξα και είδα την εικόνα πάγωσα. Πήγε να με αγκαλιάσει και εγώ μετά πήγα να τον σκοτώσω.

Με έριξε κάτω και με χτύπησε. Είχα το γόνατό μου μέχρι να σηκωθώ. Όταν βγήκα έξω και είχε έρθει η αστυνομία, νόμιζαν ότι εγώ ήμουν ο δράστης και μου έβαλαν χειροπέδες. Μέχρι να καταλάβουν τι έχει γίνει αυτός έφυγε» κατέληξε η μητέρα της 25χρονης.

Ο φερόμενος δράστης έχει δύο γιους και μία κόρη. Μάλιστα, δεν έχει επαφές ούτε με τα παιδιά ούτε με την σύζυγό του.

Ο δράστης στο περιστατικό της Κυψέλης δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.