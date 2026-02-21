Τρόμος στην Κυψέλη με σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑΜΕΑ: Η μητέρα είδε από την κάμερα την κακοποίηση, βίντεο από την στιγμή που φτάνει η ΕΛΑΣ στο σπίτι
Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε και στην αδελφή του θύματος, η μητέρα τον κυνήγησε με μαχαίρι
Σκηνικό τρόμου σημειώθηκε στην Κυψέλη όταν η 25χρονη ΑΜΕΑ και η αδελφή της δέχθηκαν επίθεση βιασμού από άνδρα που εισέβαλλε στο σπίτι τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, άνδρας αλβανικής υπηκοότητας φέρεται να εισέβαλε σε σπίτι στην οδό Καλλιφρονά το πρωί της Παρασκευής (21/2), την ώρα που η μητέρα των δύο διδύμων γυναικών ΑμεΑ απουσίαζε. Ο ίδιος φέρεται να ήταν γνώριμος της οικογένειας.
Η μητέρα διαπίστωσε το περιστατικό από τις κάμερες του σπιτιού όταν είδε την κόρη της να κλαίει, επέστρεψε στο σπίτι στην Κυψέλη και κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι, αλλά εκείνος κατάφερε να ξεφύγει.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης προσπάθησε να βιάσει και τη δίδυμη αδελφή της αλλά δεν πρόλαβε. Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον ύποπτο και τον αναζητούν.
Οι δύο αδελφές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις