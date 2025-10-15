Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Κυνηγός δέχτηκε επίθεση από αγριογούρουνο στα Γρεβενά – Στο νοσοκομείο με 60 ράμματα ο άτυχος άνδρας

Η παρέα του κυνηγού που ήταν κοντά τον βοήθησε να πάει στο νοσοκομείο

Στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών μεταφέρθηκε ένας κυνηγός ύστερα από επίθεση που δέχτηκε από αγριογούρουνο στην περιοχή της Δεσκάτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε σε περιοχή της Δεσκάτης των Γρεβενών το απόγευμα της Κυριακής (12/10), όταν χωρίς να το αντιληφθεί ο κυνηγός δέχτηκε από πίσω επίθεση από αγριογούρουνο το οποίο ήταν τραυματισμένο από άλλους κυνηγούς.

Η παρέα του κυνηγού που ήταν κοντά τον βοήθησε έτσι ώστε να πάει στη συνέχεια στο Νοσοκομείο.

