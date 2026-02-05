Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος στον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου με λεωφορείο

Μποτιλιάρισμα στη νέα εθνική οδό Κορίνθου - Αθηνών

Κυκλοφοριακό χάος στον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου με λεωφορείο
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/02) μεταξύ ενός λεωφορείου και ΙΧ αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο οχημάτων ήταν να προκληθεί μποτιλιάρισμα στη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Αθηνών στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματισμοί από το τροχαίο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 6 ετών και 4 μηνών σε πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο για βιασμό
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 6 ετών και 4 μηνών σε πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο για βιασμό

Το δρόμο για τη φυλακή «έδειξε» με απόφασή του το Εφετείο σε 45χρονο, πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο, που κρίθηκε ένοχος για βιασμό γυναίκας, η οποία εκδιδόταν στις πιάτσες του αγοραίου έρωτα της οδού Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένο και σε απόπειρα, παράνομη βία και παράνομη […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ