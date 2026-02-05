Κυκλοφοριακό χάος στον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου με λεωφορείο

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/02) μεταξύ ενός λεωφορείου και ΙΧ αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο οχημάτων ήταν να προκληθεί μποτιλιάρισμα στη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Αθηνών στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματισμοί από το τροχαίο.