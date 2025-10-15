Λήξη συναγερμού στο Κρυονέρι: Παραδόθηκε ο άνδρας που απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (15.10) στην οδό Ελπίδος στο Κρυονέρι, με άνδρα που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Το σημείο αποκλείστηκε από άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τελικά, λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε στους αστυνομικούς και μεταφέρεται στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Στεφάνου.