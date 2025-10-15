Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Λήξη συναγερμού στο Κρυονέρι: Παραδόθηκε ο άνδρας που απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

Αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Λήξη συναγερμού στο Κρυονέρι: Παραδόθηκε ο άνδρας που απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:25

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (15.10) στην οδό Ελπίδος στο Κρυονέρι, με άνδρα που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Το σημείο αποκλείστηκε από άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τελικά, λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε στους αστυνομικούς και μεταφέρεται στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Στεφάνου.

