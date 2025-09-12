Κρήτη: Τραγικός θάνατος για 19χρονη – Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε τον ΒΟΑΚ

Δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες στους δρόμους της Κρήτης, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, μία 19χρονη σκοτώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον ΒΟΑΚ.

Η άτυχη κοπέλα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με οδηγό έναν 21χρονο, στην περιοχή στο Κουτουλουφάρι του Δήμου Χερσονήσου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το αυτοκίνητο του 21χρονου κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικολάο, όταν η 19χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα. Μέσα στο σκοτάδι, ο νεαρός οδηγός δεν την αντιλήφθηκε και την παρέσυρε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από το τροχαίο δυστύχημα, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινούνταν πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στη νεαρή αλλοδαπή.

Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.