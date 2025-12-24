Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Κρήτη: Συνεχίζεται η αγωνία για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό – «Πάλι από το μηδέν»

Τι ανέφερε ο πατέρας του

DEBATER NEWSROOM

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη για 17η ημέρα.

Συγκεκριμένα, μετά την μαρτυρία πως εθεάθη σε σούπερ μάρκετ οι κάμερες έδειξαν πως δεν ήταν αυτός τελικά.

«Δεν βρήκαν τίποτα, λεπτομέρειες όμως δεν ξέρω, πώς και τι. Δυστυχώς δεν έχουμε (νέα). Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν», λέει ο πατέρας του στην εκπομπή Live News του MEGA.

