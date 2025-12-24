Κρήτη: Συνεχίζεται η αγωνία για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό – «Πάλι από το μηδέν»
Τι ανέφερε ο πατέρας του
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη για 17η ημέρα.
Συγκεκριμένα, μετά την μαρτυρία πως εθεάθη σε σούπερ μάρκετ οι κάμερες έδειξαν πως δεν ήταν αυτός τελικά.
«Δεν βρήκαν τίποτα, λεπτομέρειες όμως δεν ξέρω, πώς και τι. Δυστυχώς δεν έχουμε (νέα). Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν», λέει ο πατέρας του στην εκπομπή Live News του MEGA.
