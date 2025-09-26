Κρήτη: Μαθητές γυμνασίου “πλακώθηκαν” στις μπουνιές μετά από καυγά – Τραυματίστηκε στο μάτι ο ένας ανήλικος

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μαθητών Γυμνασίου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου σε σχολείο του δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti, το περιστατικό σημειώθηκε όταν δύο συμμαθητές της Α’ Τάξης καυγάδισαν ρίχνοντας γροθιές ο ένας στον άλλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αγόρια, που μέχρι πρόσφατα ήταν φίλοι, διαφώνησαν για ασήμαντο λόγο και αποφάσισαν να λύσουν τη διαφορά τους με ξύλο, σύμφωνα με μαρτυρίες, το πρωί της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 12χρονος τραυματίστηκε κάτω από το μάτι, παρουσιάζοντας οίδημα. Αμέσως μεταφέρθηκε από τον διευθυντή του σχολείου στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, τα τραύματα ήταν επιπόλαια, και το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του την ίδια ημέρα. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξέταση από ιατροδικαστή.

Ο 13χρονος συμμαθητής του, που συμμετείχε στη συμπλοκή, έλαβε διήμερη αποβολή και παραμένει στο σπίτι, χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμό.

Ο διευθυντής του γυμνασίου χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό και απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε ιστορικό σχολικού εκφοβισμού ούτε προς το ένα ούτε προς το άλλο παιδί.