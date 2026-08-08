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Συναγερμός στον Λυκαβηττό: Βρέθηκε σορός σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων

Εντοπίστηκε από περαστικό

Συναγερμός στον Λυκαβηττό: Βρέθηκε σορός σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου, 8 Αυγούστου στον Λυκαβηττό, καθώς εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την σορό εντόπισε περαστικός κοντά σε σπηλιά του Λυκαβηττού.

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Αστυνομικοί έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, αποκλείοντας τον χώρο ώστε να ξεκινήσουν οι έρευνες.

Ιατροδικαστής έχει κληθεί για την εξέταση της σορού και μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα καθώς βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη.

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