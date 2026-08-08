Καταγγελία για ξυλοδαρμό ειδικευόμενης γιατρού στον Ερυθρό Σταυρό από γυναίκα ασθενή – “Άρχισε να τη σπρώχνει, να τη βρίζει και να τη χτυπάει”

Τον ξυλοδαρμό μιας ειδικευόμενης γιατρού από γυναίκα ασθενή στα επείγοντα του νοσοκομείου ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τα ξημερώματα του Σαββάτου, 8 Αυγούστου κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος αναφέρει σχετικά με το περιστατικό:

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Ενημερώθηκα από την Πρόεδρο του Σωματείου και τον Διοικητή του νοσοκομείου ότι σήμερα ξημερώματα στα επείγοντα του νοσοκομείου ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ που εφημέρευε είχαμε τον ξυλοδαρμό μιας ειδικευόμενης γιατρού από γυναίκα ασθενή εντελώς αναίτια.

Ήταν η ασθενής πάνω σε φορείο εντός των ιατρείων σηκώθηκε και τη γιατρό που βρήκε μπροστά της άρχισε να τη σπρώχνει, βρίζει και να τη χτυπάει.

Έπεσε κάτω η γιατρός ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Βρίσκεται σπίτι της σε σοκ.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και η ασθενής ήταν εξίσου επιθετική και στους αστυνομικούς.

Προφανώς ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Συνελήφθη και υπεβλήθησαν μηνύσεις από τη γιατρό και τους αστυνομικούς.

Και μη χειρότερα.

Έχουμε καταντήσει σάκος του Μποξ.

Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι οι εργαζόμενοι στα επείγοντα δεν είναι ταχυδακτυλουργοί να εξετάζουν ταυτόχρονα όλους τους ασθενείς, ούτε θαυματοποιοί να εξετάζονται ασθενείς χωρίς να πονάνε καθόλου.

Πόσες φορές έχουμε επισημάνουμε ότι τα νοσοκομεία χρειάζονται καλύτερη φύλαξη.