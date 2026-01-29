Κρήτη: Αποπνικτική ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη – Έπεσε τοίχος στη Νέα Αλικαρνασσό από τους θυελλώδεις ανέμους

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ολόκληρη χώρα από την επέλαση της 24ωρης κακοκαιρίας Κριστίν με έντονες βροχές και ισχυρούς ανέμους. Οι ισχυροί άνεμοι στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη αφρικανική σκόνη, προκαλούν προβλήματα στο νησί. Όλα αυτά, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες στο νησί θυμίζουν άνοιξη με την θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς κελσίου.

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης έχει κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο βόρειο τμήμα του νησιού και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγούβαρδο να κάνει μία ανάρτηση για το φαινόμενο αυτό.

Η ανάρτηση Λαγουβάρδου:

«Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και υψηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Κρήτη

Πέμπτη 29/01/2026 με ένα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας και ιδιαιτέρως στην Κρήτη και στη νότια Πελοπόννησο, όπως διακρίνεται και στο χάρτη πρόγνωσης για το μεσημέρι της Πέμπτης, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Λόγω των ισχυρών νοτιοδυτικών-δυτικών ανέμων η σκόνη θα απομακρυνθεί από το νησί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

Ταυτόχρονα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται από τους σταθμούς του METEO στα βόρεια τμήματα του νησιού, όπως διακρίνεται και στον πίνακα με τις 8 υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας».

Άνεμοι έως 8 μποφόρ στην Κρήτη

Ισχυροί νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ επηρεάζουν σήμερα Πέμπτη 29.01.2026 την Κρήτη, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, νωρίς το μεσημέρι έπεσαν κομμάτια τοίχου από τον δεύτερο όροφο οικίας στη Νέα Αλικαρνασσό, τα οποία προξένησαν ζημιές σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο ακριβώς από κάτω, όπως και στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο αναμένεται νεότερη εκτίμηση το απόγευμα.