 Κρίσιμη κατάσταση για 82χρονη στη Λαμία μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 82χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9/25) σε διαμέρισμα στην οδό Μακροπούλου, στο κέντρο της Λαμίας.

Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, με κάθε 24ωρο να θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της υγείας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον απεγκλωβισμό της, ένας γείτονας σε συνεργασία με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να σπάσουν την πόρτα και να την βγάλουν από το διαμέρισμα, το οποίο είχε καλυφθεί από πυκνό μαύρο καπνό. Λίγα λεπτά αργότερα, οι πυροσβέστες βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του 89χρονου συζύγου και του 49χρονου γιου της, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, όπως και οι δύο αστυνομικοί και ο γείτονας που συμμετείχαν στη διάσωση και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Λαμίας για πρώτες βοήθειες λόγω εισπνοής καπνού.

Εκείνη τη νύχτα, χάρη στις συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών και των πυροσβεστών, εκκενώθηκε ολόκληρη η πολυκατοικία, ενώ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών συμμετείχαν συνολικά τέσσερα ασθενοφόρα.