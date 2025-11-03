Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Καταγγελίες για κύμα τηλεφωνικών απατών – Άγνωστοι ζητούν προσωπικά στοιχεία από πολίτες

Τι ανέφεραν στις Αρχές οι πολίτες

Κορινθία: Καταγγελίες για κύμα τηλεφωνικών απατών – Άγνωστοι ζητούν προσωπικά στοιχεία από πολίτες
DEBATER NEWSROOM

Μπαράζ καταγγελιών έχει παρατηρηθεί στην Κορινθία, με αγνώστους να παριστάνουν τους λογιστές και να ζητούν στοιχεία τραπεζικών καρτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το KorinthosTV.gr οι δράστες με πρόσχημα κάποια επιστροφή φόρου ή οικονομική επιδότηση, ζητούσαν από τα θύματα να τους δώσουν στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς e-banking για να “πιστωθεί” το υποτιθέμενο ποσό.

Οι πολίτες που δέχθηκαν τα τηλεφωνήματα αντιλήφθηκαν έγκαιρα την απάτη και ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές.

